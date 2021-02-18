Москва, , 16:55 — REGNUM Экономический кризис и низкие ставки по вкладам станут причиной сокращения числа банков в России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве РФ, член высшего совета движения «Сильная Россия» Наталья Оганова.

«Новость, которая связана с тем, что банки могут потерять лицензии к началу 2022 года, и что количество таких банков не менее 30, абсолютно объективна. Я неоднократно говорила, что к осени мы начнем ощущать последствия входа, но пока еще далеко не выхода из экономического кризиса, вызванного пандемией. Пока не понятно будет ли или не будет третья волна. Каким образом будут чувства себя все те, кто сделал или не сделал вакцину, но уже переболел. Будут ли последствия или нет. Точных прогнозов нет», — сказала Оганова.

По её словам, уровень доходов населения снижается, а безработица в России растет. На этом фоне количество поступлений в банки денег от граждан сокращается — население не привлекает тот низкий процент, который им предлагают по вкладам финансовые организации.

«Плюс огромное количество неликвидных должников, плюс возможен ипотечный кризис, который ожидают и который связан с неоплатой долгов по ипотеке. Думаю, все взаимосвязано. То, что банки начинают терять лицензии не то что у них будут изымать лицензии, а банки сами будут от них отказываться потому, что деятельность становится не эффективной, если вы не госбанк и у вас нет поддержки нефтегазового сектора. На деньгах населения в настоящий момент не выживешь», — заявила экономист.

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