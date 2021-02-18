Москва, , 16:15 — REGNUM Объём международных резервов по состоянию на 12 февраля составил $591,5 млрд. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

На 5 февраля международные резервы страны составляли $586,1 млрд. Таким образом, за неделю их объём увеличился на $5,4 млрд, или на 0,9%.

В комментарии регулятора отмечается, что рост показателя произошёл главным образом в результате положительной курсовой переоценки и повышения цен на золото

Напомним, согласно данным ЦБ, на начало февраля в общей структуре резервов иностранная валюта составляла $441,37 млрд, специальные права заимствования — $7 млрд, резервная позиция в МВФ — $5,53 млрд, монетарное золото — $136,78 млрд.