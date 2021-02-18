Ростов-на-Дону, , 16:09 — REGNUM Муниципальные образования Ростовской области теперь получат компенсации за вырубку деревьев. Соответствующие корректировки внесены в региональный закон «Об охране зелёных насаждений в населённых пунктах Ростовской области».

«Зачастую застройщики высаживают тоненькие деревца, которые через несколько месяцев вянут и умирают, но на бумаге, юридически компенсационное озеленение произведено. А в результате наши города, и в первую очередь Ростов-на-Дону, утрачивают жизненно-важный зелёный покров», — отметил председатель донского парламента Александр Ищенко («Единая Россия»).

Согласно одобренным депутатами изменениям, компенсационная сумма будет взыскана с организаций или бизнесменов в доход муниципалитета, который займётся высадкой и дальнейшим уходом за саженцами. Такая форма взаимодействия существует в ряде субъектов РФ, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Калининградской области.