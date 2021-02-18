Москва, , 16:01 — REGNUM Сегодня, 18 февраля, с утра цены эталонных марок нефти обновили максимумы, которых не видели с начала января 2020-конца декабря 2019 года, но с этих максимумов цены пошли вниз, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

«К середине дня цена Brent упала на 0,65%, до $63,62 за баррель, не удержавшись не только на $65, но и даже на цене вчерашнего закрытия в $63, а цена WTI снизилась на 0,84%, до $61,02 за баррель.

Однако буквально к 15:00 мск нефть снова пошла вверх, достигнув отметки $64,53 за баррель Brent. Но рост котировок может прерваться.

Новости о том, что Саудовская Аравия может объявить на мартовском заседании ОПЕК+ об одностороннем увеличении добычи нефти снова вызвала у рынка беспокойства о разногласиях среди участников соглашения.

Цена Brent опять переместилась в коридор $62−64 за баррель. Вероятно, что в этом коридоре она останется до мартовского заседания ОПЕК+. До конца дня цена на Brent прогнозируется в коридоре $62,80−64 за баррель», — полагает эксперт.

Читайте также: Морозы резко снизили производство нефти в США