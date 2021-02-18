Москва, , 15:54 — REGNUM Подвижность в рубле проявляется в последние дни в основном под вечер, днем же курсы выглядят почти статичными, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Сегодня, 18 февраля, картина та же: доллар в середине сессии торгуется по 73,71 руб., стабилизировавшись после вчерашнего подъема, евро балансирует около 88,95 руб.

17 февраля в рубле было очень много движений: на волне ралли в нефти и колоссального спроса на российские ОФЗ в рамках аукциона Минфина РФ вторичный рынок долга выглядел все так же минорно, и это мешало рублю укрепляться.

Сегодня рынок успокоился и выравнивает сам себя. При этом сырье тоже выглядит нейтрально. Рано утром баррель Brent поднимался к новому пику около $65,50, но сейчас торгуется по $64,65.

На рынке все еще слишком много эмоций, поэтому нельзя исключать роста волатильности под вечер.

Доллар может оставаться в пределах 73,50−74,20 руб., евро — в границах 88,70−89,50 руб.», — полагает эксперт

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