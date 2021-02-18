Псков, , 15:49 — REGNUM В правительстве РФ рассмотрят возможность расширить предоставление мер господдержки для новых предприятий, которые создаются в особых экономических зонах. Поручение проработать этот вопрос Министерству промышленности и торговли на встрече с резидентами ОЭЗ «Моглино» в Псковской области дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Он уточнил, что речь идёт о мерах поддержки предприятий, производящих комплектующие в рамках технологических цепочек.

«Конечно, может быть, не совсем правильно поддерживать только те компании, которые занимаются выпуском готовой продукции. Мы понимаем это», — подчеркнул глава российского правительства.

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«Необходимо развивать более длинные производственные цепочки на базе отечественных компонентов, отечественных производителей. Здесь, что говорится, надо подумать», — добавил Мишустин.

Премьер-министр отметил, что решение о дополнительных мерах господдержки может быть проработано в отношении предприятий, продукция которых востребована и при создании которых появляются новые рабочие места.

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