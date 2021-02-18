Псков, 18 февраля 2021, 15:49 — REGNUM В правительстве РФ рассмотрят возможность расширить предоставление мер господдержки для новых предприятий, которые создаются в особых экономических зонах. Поручение проработать этот вопрос Министерству промышленности и торговли на встрече с резидентами ОЭЗ «Моглино» в Псковской области дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Он уточнил, что речь идёт о мерах поддержки предприятий, производящих комплектующие в рамках технологических цепочек.
Читайте также: Резиденты ОЭЗ Петербурга за год подняли выручку почти на 40%
Премьер-министр отметил, что решение о дополнительных мерах господдержки может быть проработано в отношении предприятий, продукция которых востребована и при создании которых появляются новые рабочие места.
Читайте ранее в этом сюжете: В Омске создадут особую экономическую зону