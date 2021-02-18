Бишкек, , 15:33 — REGNUM Несмотря на пандемию, в 2021 году доходы бюджета столицы Киргизии достигнут 10 млрд 232 млн сомов (8 млрд 940 млн рублей). С таким прогнозом выступил руководитель финансового управления муниципалитета Умутжан Аманбаев на общегородских бюджетных слушаниях

По его словам, большую часть доходов городской казны должны будут традиционно составить налоговые поступления — более 8 млрд 951 млн сомов (7 млрд 822 млн рублей), а неналоговые доходы — около 1 млрд 182 млн сомов (1 млрд 33 млн рублей).

Чиновник отметил, что также столичный бюджет пополнят за счет поступления 75 млн сомов (более 65 млн рублей) штрафов за нарушения водителями правил дорожного движения, зафиксированные камерами «Безопасного города».

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