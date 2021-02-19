Москва, , 04:07 — REGNUM В ночь на 9 февраля 2016 года в Москве были единым ударом массово уничтожены многие точки розничной торговли. включая целые строения. Почему теперь, заговорили о необходимости восстанавливать розничную торговлю на новом уровне, рассказывает редактор ИА REGNUM Евгений Цоц.

Михаил Мишустин Иван Шилов © ИА REGNUM

После проведенной пять лет назад в Москве «ночи длинных ковшей», как назвали в народе инициативу мэра Сергея Собянина по ночному сносу ларьков, казалось, что розничная торговля надолго отодвинута от магистрального направления развития торговли. Но за пять прошедших с того момента лет удалось, вероятно, оценить и все неудобства, от слабой «розницы». Как, например, возросшую безработицу, или неудобства, связанные с излишне уверенным поведением крупных торговых сетей.

При этом стоит учесть, что прошедшие годы принесли некоторые естественные улучшения, вроде погибшей инфраструктуры нелегальной торговли, паразитировавшей на «нормальных ларьках» как наследие лихих 90-х. Так как же может выглядеть цивилизованная розничная торговля нового периода? Читайте статью Евгения Цоца «Базарный поворот: почему Мишустин не вернёт Россию в лихие 90-е».