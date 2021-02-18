Подгорица, , 15:30 — REGNUM Авиационная промышленность — одна из отраслей, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса, и потери здесь измеряются миллиардами евро. Это, по логике, негативно сказалось на бизнесе аэропорта Черногории,

Аэропорты Черногории закончили 2020 год с убытками в 10 млн евро, тогда как в 2019 году прибыль составила 14 млн евро.

Январь 2021 года, а также банкротство национального авиаперевозчика Montenegro Airlines показали, что коронавиру и дальше будет оказывать негативное влияние на деятельность аэропортов.

В компании «Аэропорты Черногории» изданию Dan сообщили, что в этом году им грозят серьезные финансовые потери. В январе 2021 года по сравнению с январем прошлого года в аэропортах Подгорицы и Тивата было обслужено почти в пять раз меньше пассажиров, доходы почти в три раза меньше.

По сравнению с январем прошлого года рейсов стало в четыре раза меньше.

«Январь 2020 года стал самым успешным началом года за всю историю существования этой компании. В аэропорту Подгорицы обслужено 72 815 пассажиров, а в аэропорту Тиват — 25 899 человек. По сравнению с январем 2019 года количество пассажиров увеличилось примерно на 17 процентов, что дало нам право рассчитывать на рекордный бизнес во всех сегментах. Однако кризис, вызванный коронавирусом, остановил нашу работу и авиационную промышленность во всем мире. Из-за закрытия большинства европейских стран для путешествий и, следовательно, аэропорта из-за очень сложной эпидемиологической ситуации, количество пассажиров в январе этого года в аэропорту Тивата составило 2838, а в Подгорице — 19 579», — сообщили в компании, управляющей аэропортами.