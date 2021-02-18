Нижний Новгород, , 15:07 — REGNUM В 2020 году резко снизился приток иностранных мигрантов в Нижегородскую область — на первичный миграционный учет встали лишь 49,8 тысячи мигрантов, что на 62,1% меньше, чем в 2019 году. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.

В ведомстве отмечают, что более 60% иностранных граждан приезжают в регион в качестве трудовых мигрантов.

При этом в минувшем году патенты на работу оформили 17,4 тысячи трудовых мигрантов, что позволило пополнить бюджет области на более чем 602 млн рублей.

Также стало известно о том, что за 2020 год в Нижегородской области прошло около 9 тысяч проверок, направленных на выявление нарушений миграционного законодательства.

По их результатам составлено свыше 5,3 тысячи административных протоколов как в отношении иностранцев, так и в отношении их недобросовестных работодателей. В итоге их оштрафовали на 69 млн рублей.

С территории Нижегородской области в административном порядке выдворено 264 иностранных граждан, а также исполнено 66 решений о депортации.