Москва, , 14:47 — REGNUM Ситуация на рынке труда в России постепенно стабилизируется, снижается число официально зарегистрированных безработных. Об этом замминистра труда и социальной защиты РФ Елена Мухтиярова сообщила 18 февраля на заседании совета по развитию социальных инноваций субъектов при Совете Федерации РФ.

В Минтруде, по её словам, ожидают дальнейшего снижения безработицы. В сентябре 2020 года число зарегистрированных в центрах занятости граждан доходило до 3,7 млн человек.

Сегодня их 2,4 млн человек, то есть численность зарегистрированных безработных с осени снизилась примерно на треть, заключила Мухтиярова.

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