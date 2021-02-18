Москва, , 14:45 — REGNUM В РФ необходимо стимулировать автопром в любом случае. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 февраля заявил лидер «Партии Роста» в Татарии, генеральный директор группы компаний, специализирующейся на продаже «КАМАЗов» и ремонте грузовиков, Олег Коробченко. Так он прокомментировал информацию о том, что программа льготного автокредитования может получить дополнительное финансирование.

Эксперт ответил, что, по его мнению, программа льготного автокредитования не приведет к росту цен на автомобили, которые в последнее время и так подорожали, в том числе из-за неконтролируемого роста цен на черные и цветные металлы в 2020 году.

«Рост цен на металлы сейчас остановился, но на достаточно высоком уровне. И скорее к подорожанию автомобилей может привести этот фактор, а не программа льготного автокредитования, — сказал Коробченко. — В успехе дополнительного финансирования программы льготного автокредитования сомнений нет, потому что население всегда хорошо воспринимало, когда государство соучаствовало в приобретении автомобиля. Есть, конечно, риск, что жители РФ привыкнут покупать автомобили подешевле, и когда программа завершится, возможно, произойдет проседание в объемах продаж. Но в любом случае сейчас отрасль необходимо стимулировать».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Коробченко объяснил, как российский легкий и грузовой автопром пережили пандемию.

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