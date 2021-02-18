Москва, , 14:43 — REGNUM Несмотря на привлекательность банковских экосистем для клиентов движение финансовых организаций к созданию бизнес-моделей с экосистемами может таить в себе риски для вкладчиков. Об этом 18 февраля в ходе ежегодной встречи банковского сообщества с руководством Банка России заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

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Она пояснила, что речь идёт о поздней окупаемость инвестиций в другие проекты.

«Экосистемы таят и свои риски, банки инвестируют средства вкладчиков в новый бизнес, в свою экспансию, отдача от этих бизнесов может быть меньше и позднее, чем ожидает банк, который находится в центре экосистемы и финансирует её развитие», — сказала Набиуллина, подчеркнув необходимость. «защищать интересы вкладчиков и инвесторов».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила о регулировании экосистем для защиты банковской системы. Она указала на необходимость ввести стандарты раскрытия информации о вложениях в экосистемы, в отчётности банков, чтобы регуляторы, инвесторы, кредиторы и рейтинговые агентства

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