Москва, , 14:42 — REGNUM В России по итогам 2020 года просел выпуск легковых автомобилей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 февраля заявил лидер «Партии Роста» в Татарии, генеральный директор группы компаний, специализирующейся на продаже «КАМАЗов» и ремонте грузовиков, Олег Коробченко. Так он прокомментировал новость о том, что российские власти задумались о дополнительном финансировании автокредитования.

Коробченко отметил, что в 2020 году грузовой автопром получил серьезную поддержку на фоне падения экономики, когда рубль ослаб и импорт стал очень дорогим.

«Мы видим, что такие предприятия, как «КАМАЗ» и «ГАЗ», даже на падающем рынке смогли увеличить продажи. Благодаря этому, мы поддержали отрасль производства автокомпонентов, в итоге она получила рост объемов выпуска продукции в 2020 году. Прямо противоположная ситуация была на рынке легкового автопрома. Если брать ведущее предприятие «ВАЗ», которое производит автомобили для населения, то в результате снижения доходов у жителей РФ упали и объемы продаж легкового автотранспорта. По итогам года выпуск легковых автомобилей в России просел», — сказала Коробченко.

По словам Коробченко, действующая в России программа льготного автокредитования пользуется популярностью у населения, поддерживает автопром и способствует увеличению объемов производства легковых автомобилей. Поэтому если сейчас финансово поддержать эту программу, то за ней, как полагает эксперт, подтянется и отрасль производства автокомпонентов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Константин Ордов заявил, что наиболее мрачные прогнозы о будущем российской автомобилестроительной отрасли не сбылись.

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