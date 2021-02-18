Чебоксары, , 14:24 — REGNUM В Чебоксарах утверждён план социально-экономического развития Заволжья. Соответствующее распоряжение подписал сегодня, 18 февраля, глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

План мероприятий по социально-экономическому развитию Заволжья рассчитан на 2021 — 2025 годы и включает в себя пять разделов. Начинается он с мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности и развитию туристской индустрии. В частности, администрации Чебоксар поручено создать санаторно-курортную зону на территории Заволжья, разработать туристский бренд, организовать центр ездового спорта и спортивного туризма с гостиничным комплексом на 150 мест.

Мэрии города совместно с минэкономразвития Чувашии предстоит выработать меры поддержки для привлечения инвесторов в целях строительства объектов туристской инфраструктуры и представить дорожную карту по развитию потребительского рынка.

Также предусмотрены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, развитию инфраструктуры, малого и среднего предпринимательства, социальной сферы. К примеру, в Заволжье продолжится строительство внутрипоселковых газовых сетей, в проектах — строительство набережной Волги с причальной стенкой в Сосновке, защитных сооружений в районе 116 квартала Сосновского участкового лесничества, возведение спортивного и культурных многофункциональных центров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Заволжье началась газификация территории.