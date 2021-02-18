Саратов, , 14:26 — REGNUM Минсельхозу Саратовской области необходимо увеличить плановый показатель сбора зерна на текущий год с 4,2 до 6 млн тонн зерна. Соответствующее поручение 18 февраля дал губернатор Валерий Радаев.

Также, по мнению главы области, необходимо увязать показатель с планами по вводу орошаемых земель. Радаев негодует, почему ведомство не ставит амбициозных задач и планирует на текущий год произвести только 4,2 млн тонн зерна, тогда как в прошлом году аграрии собрали более 5 млн тонн. Идет закладка экономики региона, продовольственной безопасности, о каких-либо примерных планах речи быть не может, уверен Радаев. Задача — собрать 6 млн тонн, все это нужно увязать с экспортным потенциалом и развитием орошения. В настоящее время в области имеется 115 тыс. га орошаемых земель, в планах — ввести еще 200 тыс. га. Помимо этого, губернатор поручил сбалансировать производство сахара на территории области. Жители не должны чувствовать никаких колебаний цен на сахар, резюмировал губернатор.

Ранее ИА REGNUM сообщало, к концу 2020 года среднемесячная зарплата в агропромышленном комплекса (АПК) Саратовской области составила 26,8 тыс. рублей. По этому показателю регион занимает 7-е место в Поволжье.

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