Сочи, Краснодарский край, , 14:20 — REGNUM Мусоросортировочный комплекс заработает в Сочи в 2021 году, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края 18 февраля.

«Нам нужно сокращать количество мусора, вывозимого на Белореченский полигон. В Сочи необходим собственный мусоросортировочный центр. Если здесь будет сортировка, только 20% отходов будет уезжать в Белореченск», — сказал в ходе посещения перегрузочной площадки в Сочи губернатор Вениамин Кондратьев.

Новый мусоросортировочный комплекс заработает в апреле 2021 года, объём переработки составит более 200 тысяч тонн в год. Это позволит минимизировать объем отходов, вывозимых на территорию Белореченского полигона. В перспективе на базе комплекса планируют организовать переработку ТКО в экологически безопасные изделия.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале 2020 года на Кубани разгорелся скандал вокруг мусорного полигона в Белореченске. Работа первой очереди полигона ранее вызвала массовые жалобы местных жителей на вонь и задымление. В феврале суд приостановил работу полигона, но спустя несколько дней было вынесено новое решение о возобновлении работы.