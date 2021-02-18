Москва, , 14:04 — REGNUM Текущий 2021 год, вероятно, окажется нелегким для российского банковского сектора, хотя он и должен будет выиграть от ожидаемого экономического восстановления в стране, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Игорь Додонов.

«Главная проблема связана с потенциальным существенным ухудшением качества активов. Дело в том, что в 2020 году, на фоне пандемии коронавируса и спровоцированного ею экономического спада, ЦБ РФ ввел ряд послаблений для банков.

В частности, регулятор, разрешил банкам временно не отражать ухудшение качества кредитов, попавших под реструктуризацию из-за кризиса, и не формировать по таким ссудам резервы. Но срок действия этих регуляторных послаблений истекает 1 июля 2021 года.

Оценить объем резервов, которые нужно будет досоздать для адекватной оценки рисков по проблемным кредитам банков, довольно сложно, однако сумма, несомненно, будет крупной и составит несколько триллионов рублей. И такое дополнительное резервирование может оказать существенное давление на сектор.

Центробанк РФ в конце 2020 года достаточно высоко оценивал устойчивость российского банковского сектора.

По оценкам регулятора, сектор обладает значительным запасом капитала в размере 5,7 трлн руб., или 10% объема совокупного кредитного портфеля.

Однако этот запас капитала распределен по сектору неравномерно, так что у отдельных банков, действительно, могут возникнуть серьезные сложности, которые в итоге приведут к отзыву лицензий у них.

Тем не менее, есть уверенность, что банковский сектор РФ в целом сможет избежать каких-то сильных потрясений, вроде тех, что наблюдались в ходе предыдущих кризисов», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в зоне повышенного риска в течение 2021 года будут находиться 33 банка России, следует из индекса здоровья банковского сектора рейтингового агентства «Эксперт РА».

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