Иркутск, , 13:51 — REGNUM Власти Иркутска приняли решение о необходимости строительства нового здания ОГБУЗ «Иркутский областной хоспис». Подобрать соответствующий земельный участок проучил мэр Иркутска Руслан Болотов. Подробности рабочего выезда главы города в учреждение по оказанию паллиативной медицинской помощи детям сообщает сегодня, 18 февраля, пресс-центр мэрии города.

«Сейчас детский хоспис располагается в приспособленном здании. Учреждение открылось в 2017 году. И стало первой и единственной медицинской организацией по оказанию паллиативной медицинской помощи детям в стационаре и на дому не только на территории Иркутской области, но и всего Сибирского федерального округа. Мы не можем закрывать глаза на проблемы таких семей», — пояснил глава города.

По словам главного врача ОГБУЗ «Иркутский областной хоспис» Ольги Ермаковой, в структуре хосписа — стационарное и амбулаторное отделения на 25 коек. Еесть возможность получения «социальной передышки» (21 день) для родителей на время госпитализации ребенка в хоспис, психосоциальной поддержки семьи во время болезни ребенка.

Как уже сообщало ИА REGNUM, за годы работы Иркутского хосписа паллиативную помощь в хосписе получили 445 детей.