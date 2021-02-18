Москва, , 13:47 — REGNUM Любой кризис, каковы бы ни были его причины (экономические или, как в нынешней ситуации, эпидемиологические), неизбежно приводит к вымыванию с рынка слабых, финансово неустойчивых игроков. Сектор банковских услуг не является исключением из общего правила, заявил корреспонденту ИА REGNUM преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий.

«В целом кредитные учреждения успешно выдержали испытание коронавирусным кризисом, показав незначительное снижение прибыли (всего 6%) по сравнению с 2019 годом, последствия негативного влияния эпидемии на кредитные институты неизбежно будут сказываться ближайшие год-полтора.

В период обострения эпидемиологической ситуации в стране Банк России очень гибко подстроил свою регуляторную деятельность под изменившиеся условия, смягчив требования к нормам резервирования и оценке качества заемщиков, что расширило поле финансового маневра как для крупных, так и небольших кредитных учреждений.

Сворачивание в 2021 году мер антикризисной поддержки со стороны ЦБ неизбежно приведет к доначислениям банковских резервов и проявлению негатива, накопленного в кредитных портфелях. Возврат к докризисным принципам работы не скажется на деятельности крупных кредитных учреждений, в то время как небольшие банки столкнуться с серьезными трудностями.

Если качество финансовых активов системно значимой части банковского сообщества базируется на реализации государственных программ развития отечественной экономики, поддерживаемых дешевыми, безотзывными кредитными линиями Банка России, то небольшие кредитные учреждения вынуждены строить свою деятельность на размещении средств в заведомо рискованные активы, включая использования недобросовестных практик.

Две мощные волны оттока средств вкладчиков с банковских депозитов, имевшие место в 2020 году, не оказали существенного влияния на ликвидность ключевых игроков банковского рынка, в то время как пассивам небольших кредитных организаций был нанесен серьезнейший удар.

В условиях кризиса небольшие банки уже не могут рассчитывать на финансовую поддержку со стороны своих бенефициаров, что в совокупности с увеличением резервов по ссудам неизбежно вызовет просадки в капиталах с угрозой потери ликвидности и невозможности выполнения даже текущих обязательств.

Это снижает возможности так называемого цивилизованного ухода с рынка посредством добровольного отказа от лицензии. Для небольших региональных кредитных учреждений остается потенциальная возможность быть поглощенными одним из ведущих отечественных банков в рамках расширения последними своей филиальной сети (при наличии интересной клиентской базы).

Судьба же проблемных банков, находящихся в значимых экономических центрах, полностью зависит от позиции и финансовых возможностей своих учредителей, которые могут обеспечить процедуру самоликвидации организации с соблюдением интересов своей клиентуры.

Процесс ухода с рынка слабых кредитных учреждений, ускоренный пандемическим кризисом, является продолжением устойчивой тенденции на максимальную концентрацию банковского капитала в России. Вымирание небольших банков приводит к снижению конкуренции в финансовом секторе.

Однако в условиях преодоления последствий пандемического кризиса укрупнение банковского бизнеса оптимизирует систему регулирования и повышает устойчивость денежно-кредитной системы России», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в течение 2021 года в зоне повышенного риска будут находиться 9% российских банков, это порядка 33 кредитных учреждения, оценили в «Эксперт РА».

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