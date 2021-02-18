Санкт-Петербург, , 13:48 — REGNUM Несмотря на наличие почти 80 тыс. безработных, в Северной столице многие стройки простаивают без рабочей силы. Как сообщил 18 февраля директор Центра трудовых ресурсов Петербурга Алексей Чистяков, город ощущает нехватку трудовых ресурсов, передает корреспондент ИА REGNUM.

По сравнению с 2019 годом, за 2020 год в Петербург въехало на 75% меньше граждан Узбекистана, на 67% — граждан Таджикистана, на 71% — граждан Киргизии. Тех, кто заявил работу как цель приезда, стало на 81% меньше.

При этом патентов на работу иностранцам было выдано на 32% меньше, чем за 2019 год, а разрешений на работу — на 55% меньше.

«Отток трудовых мигрантов и отсутствие приезда новых граждан также повлекло последствия для строительного бизнеса. Мы ежедневно получаем запросы от строительной отрасли о том, что необходимо пополнять трудовые ресурсы из стран СНГ именно тех граждан, кто уже работал в этих стройкомпаниях, имеет опыт, обучен и знает, что делать на строительных объектах», — добавил Чистяков.

За 2020 год общий размер налоговых поступлений в бюджет Петербурга от работы мигрантов составил 4 млрд 910 млн рублей. В 2019 году же поступило 6 млрд 693 млн рублей.

«Таким образом мы видим, что отчисления в бюджет и количество иностранных граждан в 2020 году уменьшились значительно, отток составил 30% из Петербурга», — сказал Чистяков.

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