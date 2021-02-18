Саратов, , 14:12 — REGNUM К концу 2020 года среднемесячная зарплата в агропромышленном комплекса (АПК) Саратовской области составила 26,8 тыс. рублей. По этому показателю регион занимает 7-е место в Поволжье, заявил губернатор Валерий Радаев.

В среднем зарплата по регионам ПФО среди работников АПК составила 25 тыс. 480 рублей, но до среднероссийского уровня (почти 34 тыс. рублей) не дотягивает, отметил глава области. В связи с этим Радаев поставил задачу на текущий год довести зарплату до 30,8 тыс. рублей. «Буду спрашивать с каждого главы», — отметил губернатор.

В отдельных районах области зарплаты ниже 20-ти и даже 15-ти тыс. рублей, что недопустимо. «Главы должны держать таких руководителей под жестким контролем и в случае необходимости привлекать контрольно-надзорные органы. Никаких поблажек», — поручил Радаев.

ИА REGNUM напоминает, индекс потребительских цен на товары и услуги в январе 2021 года (к декабрю 2020 года) в Саратовской области составил 100,6%, на продовольственные товары — 101,2%, на непродовольственные — 100,2%, платные услуги — 100,1%,

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