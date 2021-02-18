Москва, , 13:34 — REGNUM Руководство «Нафтогаза» в данном случае, как и их коллеги в истории с Северо-Крымским каналом, явно больше заботятся не об интересах Украины, а о том, чтобы хоть как-то досадить России, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по развитию компании Noble Russian Finance Club Александр Зюриков.

«На ближайшие четыре года определенный уровень прокачки газа украинской стороне гарантирован соглашениями с Газпромом, подписанными в 2020 году.

Превышать его российской стороны оснований нет — возможности уже действующих альтернативных маршрутов пока вполне достаточны, даже несмотря на суровую зиму.

Значит, введение в строй «Северного потока — 2» в ближайшие четыре года никак на доходах Украины не отразится. Не думаю, что нынешнее руководство «Нафтогаза» надеется, что и через четыре года сохранит свои должности.

А вот украинская газотранспортная система за это время может без адекватного обслуживания прийти еще в больший упадок.

Так что, будет «Северный поток — 2» или нет, «Нафтогазу» это не поможет. Не трубные поставки, так сжиженный природный газ в любом случае займут эту нишу», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, остановка строительства газопровода «Северный поток — 2» является вопросом «жизни и смерти» для украинских граждан, заявил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

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