Иркутск, , 13:20 — REGNUM Сеть автозаправочных станций «КрайсНефть» справилась с бензиновым кризисом и заявила о возобновлении продажи Аи-95 и Аи-98 в Иркутске.

Уведомление об этом размещено на официальном сайте компании. Там же сказано, что в ближайшее время топливо поступит на все АЗС сети.

Временные перебои в поставках бензина объясняют тем, что не было возможности приобрести качественное заводское топливо.

Как уже сообщало ИА REGNUM, проблемы с моторным топливом отмечают также в Приморье и Забайкальском крае.

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