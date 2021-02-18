Москва, , 13:08 — REGNUM В настоящее время в России даже честные и прозрачные банки могут столкнуться с отсутствием спроса на свою основную деятельность — финансового посредника. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 февраля заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал информацию о том, что в РФ около 30 банков могут остаться без лицензий в 2021 году.

«Период массового отзыва банковских лицензий сопровождался громкими и не очень скандалами, связанными с действиями банкиров-поджигателей, то есть группой лиц, выводящих активы из банка накануне отзыва лицензии. Иногда в целях давления на ЦБ РФ и привлечения дополнительных средств банки резко повышали ставки по депозитам, «пылесося» деньги из карманов доверчивых граждан. За последние 20 лет количество кредитных организаций сократилось с порядка 1300 до чуть больше 400. Это был трудный, но необходимый путь», — сказал Ордов.

Но сейчас, как подчеркнул экономист, речь идет о совсем другой ситуации, когда даже честные и прозрачные банки могут столкнуться с отсутствием спроса на свою основную деятельность — финансового посредника.

«С одной стороны, это результат высокой конкуренции и отголосок кризиса, но скорее всего, это предвестник финансовой революции, способной радикально переформатировать финансовый рынок не только в России, но и в мире, — сказал Ордов. — Страшно не то, что за год мы можем потерять 30 банков средней руки, а то, что уже сегодня банковский сектор неэффективен. Доказательство этому хоть и условное, но есть. Придя в крупный банк, вы можете разместить депозит под 3% годовых, но перейдя в соседнее окно за потребительским кредитом, вы же получите собственные деньги под 17%. Не слишком ли большая маржа даже с учетом рисков?»

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее будущее российской банковской системы оценил экономист Аяз Алиев.

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