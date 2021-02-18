Москва, , 13:06 — REGNUM Критерии льготной ипотеки для молодых семей можно расширить, сейчас эта программа не очень востребована. Об этом председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила 18 февраля на ежегодной встрече банкиров с руководством регулятора.

По этой льготной программе, отметила она, идут не очень большие суммы. Критерии поддержки можно расширить, в том числе в целом для молодых семей, а ставки субсидировать, к примеру в зависимости от числа детей в семье.

«То есть такие более широкие программы в целом по молодым семьям, по молодым специалистам, сельской ипотеке. Программы могут быть постоянными и льготными», — сказала Набиуллина.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель ЦБ заявила также, что российская банковская система готова к выходу из регуляторных послаблений, действующих до 1 июля текущего года.

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