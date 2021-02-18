Москва, , 13:05 — REGNUM Наиболее мрачные прогнозы о будущем российской автомобилестроительной отрасли не сбылись, и именно с этим связано то, что власти РФ решили проработать возможность дополнительного финансирования программ льготного автокредитования. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 февраля заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов.

Как пояснил экономист, оптимизм российских властей вызван исключительно тем, что не сбылись худшие из возможных прогнозов падения объемов выпуска и продаж.

«Но падение в продажах новых авто значительное — порядка 9%. Российский автопром с маркой «Лада» просел на 5%. Оптимизм во многом связан с программой господдержки, которая в качестве антикризисной меры была своевременна и эффективна. От госпрограмм мы ждем больше функциональности и значимости, чем просто тушения пожара падающего спроса», — сказал Ордов.

При этом он подчеркнул, что, принимая решения, направленные на поддержку автокредитования, власти РФ могли бы заодно озаботиться тем, как такие программы согласуются с количеством парковочных мест в крупных городах, с развитием дорожной сети, с состоянием общественного транспорта и, в конце концов, с тем, отвечает ли эта политика на вызовы современного мира, переходящего на электромобили.

«Нужна стратегия развития автомобильной отрасли. Иначе российский автопром так и останется на игле господдержки в ущерб потребителям», — сказал Ордов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, объём долгов по автокредитам в России превысил 55 млрд рублей.

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