Москва, , 13:04 — REGNUM В настоящее время в России пока рано говорить о монополизации рынка банковских услуг. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 февраля заявил доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Аяз Алиев. Так он прокомментировал новость о том, что в РФ могут перестать работать более 30 кредитных организаций.

«Надо понимать, что уход с рынка трех десятков банков — это уход наименее устойчивых, — сказал Алиев. — К тому же необязательно, что эти банки уйдут с рынка полностью. Вполне вероятно, что за счет объединения и слияния с более устойчивыми кредитными организациями банковская система, наоборот, станет здоровее. Говорить о монополизации пока рано, скорее всё идет к формированию олигополистического рынка (рынка, где доминирует небольшое число компаний — прим. ИА REGNUM), при котором будут игроки с ярко выраженным сегментом работы, нацеленные на конкретное направление».

При этом Алиев подчеркнул, что отток средств граждан сильно сказался на мелких банках, которым стало сложнее работать.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным рейтингового агентства «Эксперт РА», больше 30 российских банков могут лишиться лицензий в 2021 году.

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