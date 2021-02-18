Москва, , 13:03 — REGNUM Российские продавцы бытовой техники нашли повод оправдать рост цен подорожанием контейнерных перевозок, хотя на самом деле они просто хотят компенсировать другие издержки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 февраля заявил директор института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. Так он прокомментировал соответствующую новость.

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"Кризис контейнерных перевозок действительно имеет место. Если контейнер не наполняется на обратном пути, то его надо гнать порожняком. Это удорожает фрахт контейнера на несколько тысяч долларов. Но по сравнению с наполнением контейнера, которое может оцениваться в несколько сотен тысяч долларов, плюс 2 тыс. долларов за аренду контейнера — это копейки, — сказал Зубец. — Поэтому разговоры о том, что контейнеры каким-то серьезным образом будут влиять на инфляцию на российским рынке бытовой техники — это страшилка и попытка оправдать рост цен».

Как пояснил Зубец, дело в том, что компании, которые занимаются розничной продажей бытовой техники, действительно на протяжении довольно длительного времени сдерживали рост цен разными способами. В том числе экономя на рабочей силе, оборудовании, на развитии и так далее.

«И сейчас пришло время компенсировать те издержки, которые они понесли, и найти оправдание для повышения цен, — сказал экономист. — Кроме этого, крупные торговые сети, которые закупают бытовую технику в большом количестве, как правило, хеджируют риски по валюте. Это позволяет им сдерживать рост цен в случае резкого падения рубля по отношению к доллару».

При этом экономист призвал не забывать, что волна спроса на бытовую технику, которая наблюдалась во второй половине 2020 года, заканчивается.

«Поэтому если продавцы будут стремиться к повышению цен, то может получиться так, что они получат такой спад продаж, что потеряют больше, чем могли заработать при удорожании их товаров», — сказал Зубец.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) спрогнозировала существенное увеличение розничных цен на бытовую технику и другие товары, импортируемые из Китая и стран Юго-Восточной Азии, из-за резкого удорожания контейнерных перевозок зимой 2020−2021 года.

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