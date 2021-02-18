Москва, , 12:58 — REGNUM Вызванный эпидемией коронавируса глобальный кризис спровоцировал рост социального неравенства населения. Об этом 19 февраля заявил научный руководитель департамента мировой экономики факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Леонид Григорьев на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Эксперт отметил, что финансовые запасы населения, которые были отложены на отдых, пошли на закупку ценных бумаг. Также из-за ограничения оказания услуг в мире вырос спрос на товары длительного пользования. Причем подобная ситуация наблюдается не в одной, а целом ряде стран.

«В этот раз богатые слои общества на свои вынужденные сбережения вместо траты на курортах покупают акции и недвижимость. В результате в странах увеличится неравенство. Мы столкнемся с очень тяжёлым положением именно с точки зрения бедных», — заявил Григорьев.

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