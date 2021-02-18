Санкт-Петербург, , 12:54 — REGNUM В Санкт-Петербурге на судостроительном заводе «Северная верфь» заложен киль траулера-процессора «Капитан Коротич» для рыбодобывающей компании Камчатки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве края.

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В торжественной церемонии приняли участие губернатор Камчатки Владимир Солодов, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и вдова капитана Валентина Владимировича Коротича — Светлана Вячеславовна.

Рыбопромысловое судно «Капитан Коротич» специально спроектировано для работы в акватории Камчатки по проекту «170 701». На траулере разместится современная фабрика, на которой можно перерабатывать свежевыловленную рыбу — делать филе, рыбную муку, икру, печень, фарш. Хранить на самом судне можно будет почти 1,2 тыс. тонн продукции.

Назвали траулер в честь капитана Валентина Коротича, который долгие годы проработал в рыбной отрасли Камчатки.

Как сообщало ИА REGNUM, для флота Приморья на Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге построят шесть траулеров-процессоров. Ввод судов в эксплуатацию к 2023 году позволит увеличить объём экспорта минтая и сельди глубокой степени переработки.