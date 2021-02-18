Москва, , 12:54 — REGNUM Банковская система РФ готова к выходу из регуляторных послаблений, действующих до 1 июля 2021 года. Об этом глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила 18 февраля в ходе ежегодной встречи кредитных организаций с руководством регулятора.

Она отметила, что противопоказаний для сворачивания антикризисных мер нет. В России банковская система получила гораздо более широкие послабления, чем в других странах.

«И, на наш взгляд, выход по реструктурированным кредитам из регуляторных послаблений должен произойти в ранее объявленный срок — 1 июля», — сказала Набиуллина.

Она добавила, что послабления в 2020 году высвободили для банков 1 трлн рублей, что можно сравнить с расширением кредитования на 10 трлн рублей.

Банковская система достойно прошла минувший год, поддержала экономику РФ. Сейчас экономика возвращается к нормальному функционированию, а Банк России — к решению отложенных на фоне пандемии задач.

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