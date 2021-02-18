Сеул, , 12:55 — REGNUM В 2020 году в Южной Корее зафиксировали рост числа случаев слияния компаний. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные Комиссии по справедливой торговле.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые штаммы и новые угрозы — все новости»

Согласно опубликованным данным, в прошлом году в комиссию было подано 865 заявок на объединение бизнеса, что на 99 заявок больше, чем в 2019 году.

Известно, что число сделок по приобретению отечественных или иностранных компаний увеличилось на 134 заявки, по приобретению неаффилированных компаний — на 130 заявок, а денежный эквивалент сделок по слиянию или поглощению бизнеса вырос на 7,2 трлн вон (~$6,5 млрд), до 31,5 трлн вон (~$28,4 млрд).

Среди причин увеличения числа случаев слияния компаний эксперты назвали ухудшение экономики из-за пандемии коронавируса.