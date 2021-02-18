Москва, , 12:46 — REGNUM Мировая экономика не вернётся в 2021 году к показателям «докоронавирусного» 2019 года. Об этом 19 февраля заявил научный руководитель департамента мировой экономики факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Леонид Григорьев на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По мнению эксперта, мировая экономика не будет восстанавливаться до возвращения туристической активности в средиземноморском реолнионе. В качестве обоснования такой гипотезы Григорьев привел тот факт, что от туристов во многом зависят экономики таких стран как Италия, Испания и Франция. Рост показателей торговли и экономик этих стран напрямую будет зависеть именно от восстановления туристического сезона.

«Рост в 2021 году скорее всего не вернет мировую экономику к 2019 году. Многие страны вернутся к показателям 2019 года только в 2022 году. Чем больше доля услуг, тем будет сложнее восстанавливаться стране», — заявил Григорьев.

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