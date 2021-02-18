Москва, , 12:43 — REGNUM Торговая сессия 17 февраля была не слишком успешной для рубля По ее итогам он вырос на 22 копейки к доллару, попутно вернувшись к уровням около 74 рублей за одну единицу американской валюты, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

«Против российской валюты играло постепенное фиксирование прибыли инвесторами и ситуация с нефтяным рынком, поскольку Саудовская Аравия планирует вывести в продажу 1 млн. баррелей в сутки, на который некоторое время назад она сократила добычу.

Некоторое охлаждение оптимизма по поводу стимулирования экономики ФРС также сыграло против рубля, перебив весь позитив от сокращения добычи в США на треть и роста цен на нефть.

Наиболее вероятным видится сценарий, при котором рубль будет активно тестировать уровень в 74 единицы за доллар и 89 — за евро.

Отчасти пробой этих уровней будет зависеть от темпов восстановления добычи в США и дальнейших действий саудитов на рынке сырой нефти», — пояснил эксперт.

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