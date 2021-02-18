Тула, , 12:43 — REGNUM Стоимость проезда в общественном транспорте Тулы вырастет до 25 рублей при оплате наличными, новый тариф вступит в силу с 1 марта. Об этом сообщили 18 февраля в управлении пресс-службы правительства Тульской области.

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Власти региона анонсировали вступление с 1 марта в силу новой схемы оплаты проезда в общественном транспорте. В соответствии с ней, при оплате наличными стоимость одной поездки составит 25 рублей, при оплате банковской картой — 21 рубль. Поездка на городских маршрутах по регулируемому тарифу при оплате по карте «Тройка» обойдется в 19 рублей.

Необходимость перехода на новую схему оплаты проезда и новые тарифы власти объясняют тем, что за последние шесть лет (стоимость проезда в Туле в последний раз повышали в 2015 году) себестоимость пассажирских перевозок возросла на 82%, до 38,24 руб. за поездку.

«После тщательной проработки этого вопроса с перевозчиками и администрацией Тулы правительство Тульской области приняло решение об изменении стоимости проезда с 1 марта нынешнего года. При этом мы выступаем против значительного повышения стоимости проезда для граждан. Поэтому были установлены максимально низкие значения, необходимые для сохранения работоспособности отрасли», — прокомментировал министр транспорта Тульской области Родион Дудник.

При общем росте тарифа стоимость безлимитного месячного проездного билета будет снижена на 500 рублей — он будет стоить 1 тыс. вместо 1,5 тыс. рублей. Также принято решение не индексировать стоимость месячного льготного проездного билета для 25 категорий граждан.

«Была проработана гибкая система оплаты. Сохранены все льготы, а проездной станет более выгодным. Мы делаем акцент на безналичную оплату как один из наиболее удобных для пассажиров и прозрачных для контроля вариантов», — сказал глава администрации Тулы Дмитрий Миляев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ООО «Тульская транспортная компания» обратилось к министерству транспорта региона с просьбой поднять тариф проезда в общественном транспорте Тулы до 30 рублей за поездку. На данный момент стоимость проезда в Туле составляет 20 рублей.