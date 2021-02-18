Москва, , 12:42 — REGNUM Основные проблемы развития инноваций в России связаны с отсутствием мощной инфраструктуры посевных фондов, заявил 18 февраля председатель Фонда «Сколково» Аркадий Дворкович.

«Я могу сказать, чего не хватает. Мы идем по правильному пути, но сделали далеко не все необходимое. У нас до сих пор нет мощной инфраструктуры посевных фондов», — сказал он на онлайн-конференции «Skolkovo Regions. Инновационная вакцина для экономики регионов».

Он добавил, что эта фаза инновационной цепочки в России «почти провалена, и у нас не хватает ни финансовых, ни сервисных инструментов, чтобы поддерживать эту стадию развития стартапов».

Как сообщало ИА REGNUM, руководитель московского регионального отделения «Партии Роста» Дмитрий Пурим считает, что стать успешными могут лишь 10% высокотехнологичных стартапов, а остальные уходят с рынка в первые же годы. Таким образом он прокомментировал информацию о том, что ситуация с пандемией ускорила развитие высокотехнологичного предпринимательства.

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