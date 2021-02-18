Санкт-Петербург, , 12:56 — REGNUM В зоне ответственности Балтийской таможни в Петербурге — крупнейшей морской пограничной таможни России — в январе 2021 года произошло заметное увеличение активности субъектов внешней торговли, что привело к росту поступлений в бюджет от таможенных пошлин и на логов более чем на 10%.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Балтийской таможни, в январе таможня оформила 3 миллиона тонн грузов. Внешнеторговый оборот в регионе деятельности таможни составил 2,54 млрд долларов США.

«Весовой объем оформленных грузов в январе 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 25% и составил 2,8 миллиона тонн. Весовой объем экспортных грузов увеличился на 45%, импортных уменьшился на 12%», — отметили таможенники.

Основными странами-импортерами товаров через Балтийскую таможню стали: Китай (21%), Эквадор (15%), Республика Корея (5%), Индия (4,8%), Германия (4%), Марокко (3,6%), Бразилия (3,5%), США (2,6%), Фарерские острова (2,5%), Испания (2,1%).

В весовом объеме импорта лидирующие позиции занимали фрукты (24%), полимерные материалы (6,3%), черные металлы (5,4%), оборудование (5%), рыба и ракообразные (5%), органические химические соединения (4,4%), средства наземного транспорта (3,7%), смешанные химические продукты (3%), продукты переработки овощей, фруктов (2,9%), электрические машины и оборудование (2,8%).

Основными странами, куда через Балтийскую таможню отправлялись экспортные товары, являлись Китай (39%), Турция (12%), Бразилия (9,9%), Индонезия (8,9%), Литва (5%), Индия (4,7%), Финляндия (2,3%), Бельгия (2,2%), Нигерия (1,8%), Норвегия (1,5%).

В товарной структуре российского экспорта в весовом объеме преобладали: руды, шлак и зола (37%), удобрения (30%), черные металлы (14%), соль, сера, земли и камень (7,4%), древесина и изделия из неё (6,8%).

«За январь 2021 года Балтийская таможня перечислила в федеральный бюджет таможенных пошлин и налогов на сумму 38,07 миллиарда рублей, что на 10% больше, чем за аналогичный период 2020 года», — отчитались в Балтийской таможне.