Ханты-Мансийск, , 12:32 — REGNUM ПАО «Газпром нефть» значительно расширило ресурсную базу в 2020 году благодаря месторождениям в Югре, на Ямале и в Оренбургской области, которые разрабатываются компанией на основе долгосрочных рисковых операторских договоров с «Газпромом». Об этом сообщает пресс-служба компании.

Доказанные запасы углеводородов по международным стандартам PRMS за год увеличились на 34%, до 2,1 млрд тонн нефтяного эквивалента. По стандартам SEC общие запасы углеводородов «Газпром нефти» превысили 1,9 млрд тонн нефтяного эквивалента, увеличившись за год на 36%. Обеспеченность добычи компании углеводородами достигла 22-х лет. Результаты зафиксированы в рамках аудита независимой международной консалтинговой компанией DeGolyer and MacNaughton.

Существенная доля прироста представлена неокомскими и юрскими отложениями Бованенковского и Харасавэйского месторождений на Ямале. Помимо этого, в 2020 году «Газпром нефть» открыла три месторождения в Югре и Оренбургской области. Компания получила лицензии на 18 новых участков, в том числе оформила 14 новых лицензий на геологическое изучение нижележащих горизонтов и фланговые участки уже разрабатываемых месторождений в ЯНАО и ХМАО.