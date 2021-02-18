Ярославль, , 12:25 — REGNUM В Ярославской области в январе подорожал бензин. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославльстате.

Заправка в Ярославле

«Цены на бензин повысились за месяц на 1.1 процента, дизельное топливо — на 0.6 процента», — сообщили в Ярославльстате.

Средняя цена дизельного топлива выросла на 46 копеек (с 46,36 рублей до 46,82) АИ-92 подорожал в среднем на 54 копейки (с 41,37 рублей до 41,91). На 60 копеек стал дороже АИ-95 (рост с 44,77 до 45,37 рубля). Причина роста цен связана с госрегулированием, сообщили в Ярославском отделении Банка России.

«В первом месяце прошла разовая индексация акцизов, повысились оптовые цены на моторное топливо, а затем подросла цена бензина и на заправках», — рассказали в в Ярославском отделении Банка России.

В целом цены в Ярославской области в январе выросли на 0,5%.