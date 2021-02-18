Ярославль, 18 февраля 2021, 12:25 — REGNUM В Ярославской области в январе подорожал бензин. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославльстате.
Средняя цена дизельного топлива выросла на 46 копеек (с 46,36 рублей до 46,82) АИ-92 подорожал в среднем на 54 копейки (с 41,37 рублей до 41,91). На 60 копеек стал дороже АИ-95 (рост с 44,77 до 45,37 рубля). Причина роста цен связана с госрегулированием, сообщили в Ярославском отделении Банка России.
В целом цены в Ярославской области в январе выросли на 0,5%.