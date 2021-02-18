Уфа, , 12:24 — REGNUM Фирму оштрафовали на 10 млн рублей за совершение коррупционного правонарушения в Башкирии. Об этом 18 февраля сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Сообщается, что руководитель ООО «Галактика», которое занимается продажей и поставкой промышленных аккумуляторов, передал сотруднику УФСБ по региону порядка двух млн рублей за возврат изъятой у этого юридического лица компьютерной техники и прекращение проверки.

По данному факту было возбуждено дело об административном правонарушении по факту незаконного вознаграждения от имени юридического лица.

В результате суд оштрафовал фирму на 10 млн рублей, а для обеспечения исполнения постановления суда на счета юр. лица в банке и его транспортные средства наложен арест.

Ранее Советский районный суд Уфы приговорил директора фирмы за дачу взятки к 4,5 годам лишения свободы.

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