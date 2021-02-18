Горно-Алтайск, , 12:06 — REGNUM Оборот розничной торговли в Республике Алтай в январе 2021 достиг 2,2 млрд рублей или 97,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Оборот заведений общепита сократился до 92,7% или 0,08 млрд рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Алтайкрайстата.

«В структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий, составил 48,2%, непродовольственных товаров — 51,8%», — отметили в службе статистики.

При этом более половины оборота обеспечили крупные и средние торговые сети, тогда как на долю маленьких магазинов пришлось 44,8%. Объёмы продаж на рынках и ярмарках составили лишь 0,9%.

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