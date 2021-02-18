Москва, , 12:03 — REGNUM Прогноз аналитиков о снижении количества банков в России вполне адекватный, заявил корреспонденту ИА REGNUM заведующий лабораторией «Исследования денежно-кредитной системы и анализа финансовых рынков» РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко.

«Ускорение процессов отзыва лицензий неминуемо для мелких банков, проигрывающих конкуренцию более крупным игрокам.

На фоне цифровизации банковских технологий крупные игроки могут заходить в регионы гораздо легче, чем во времена классического банковского дела с обязательным размещением структурных подразделений на местах.

Поэтому преимущество местных игроков перед столичными банками постепенно нивелировалось.

Местные банки теряют клиентов, а на фоне экономического спада базы для расширения операций у них нет. Поэтому речь идет о стратегии выживания, а не развития для этих участников.

К сожалению, можно констатировать, что реформа разделения лицензирования банковского сектора на универсальные банки и банки с базовой лицензией быстрый процесс концентрации активов у банков из топ-20 за счет перетока клиентов от мелких игроков не остановила.

Всё больше банков будут просто аннулировать лицензии, нежели их будет принудительно отзывать регулятор», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным исследования «Эксперт РА», более 30 банков в России могут потерять лицензию в 2021 году.

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