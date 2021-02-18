Элиста, , 12:00 — REGNUM Республиканская больница имени Жемчуева в Калмыкии получила новое оборудование стоимостью более 30 млн рублей. Об этом сообщается в Instagram регионального минздрава.

56 единиц оборудования поступило в республиканский сосудистый центр в рамках регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». Новая техника поможет пациентам быстрее пройти реабилитацию и восстановиться не только после перенесённого инсульта, но и других заболеваний и тяжёлых травм.

На закупку оборудования в 2020 году было направлено более 30 млн рублей, из которых около 1,5 млн — из региональной казны. Однако из-за пандемии техника была введена в эксплуатацию лишь частично.