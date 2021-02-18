Кызыл, , 11:59 — REGNUM С 26 февраля возобновляются регулярные пассажирские перелёты между Кызылом и Абаканом. По словам главы Тувы Шолбана Кара-оола, авиарейс удалось включить в число субсидируемых.

«В прошлом году абаканский рейс работал три месяца и показал хорошую востребованность — при стоимости билета 1,8 тысячи рублей средняя загрузка составила более 70%», — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В этом году субсидировать будут долями. Так, 39% стоимости авиабилета компенсирует перевозчику федеральный бюджет, по 30,5% — обе республики. Всего на эти цели из бюджета Тувы планируется направить 4,8 млн рублей.

Напомним, авиасообщение между столицами соседних республик было прервано в марте 2020 года года из-за пандемии коронавируса. Как сообщало ИА REGNUM, после возобновления перелётов до 29 марта будет осуществляться два рейса в неделю, с 31 марта их число вырастет до трёх.

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