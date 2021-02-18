Москва, , 11:49 — REGNUM В 2021 году продолжатся процессы консолидации банковского сектора в России, в том числе в результате ухода неэффективных банков и поглощения кредитных организаций крупными игроками, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

«В ноябре 2020 года глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что доля убыточных банков в России в целом не создаёт системных рисков, банковская система устойчива.

Как известно, в России почти все крупные банки контролируются государством. На Мосбирже среди фишек финансового сектора также государственные финансовые компании — «Сбер» и «ВТБ».

В начале 90-х коммерческие банки росли, как грибы после дождя. Причина — астрономическая банковская маржа. Пассивы по счетам предприятий или федерального и регионального бюджета были почти бесплатны, а доллар и рынок межбанковских кредитов давал несколько сотен процентов в год.

Это отражал и российский фондовый рынок. Первые российские «голубые фишки» — это не «Лукойл» и «Норильский Никель», а «Инкомбанк», его акции на внебиржевом рынке с лета 1993 по лето 1994 взлетели с $10 до $100.

Также в этом ряду были «Уникомбанк», «Нефтехимбанк», «Токобанк» и т. д. Сейчас этих банков давно нет в живых, большинство не пережили дефолт 1998 года, о них мало кто помнит.

Макроэкономическая ситуация сейчас другая. Успешные финансовые компании — это давно финансовый супермаркет с активными онлайн-сервисами и часто собственной экосистемой.

Банковского кризиса не будет, но число банков будет постепенно сокращаться. Для обслуживания российской экономики вполне достаточно 100−200 финансовых компаний.

От восстановления экономики, вызванного снятием ограничений и завершением карантина, в наибольшей степени выиграет «Cбер». Среди основных фишек рекомендуются данные бумаги банка к покупке», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, более 30 банков в России находятся в «зоне повышенного риска» и могут потерять лицензию из-за оттока средств с вкладов, показало исследование агентства «Эксперт РА».

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