Москва, , 11:45 — REGNUM До 33 российских банков могут лишиться лицензии в 2021 году. Об этом говорится в материале рейтингового агентства «Эксперт РА».

Индекс здоровья российского банковского сектора находился на уровне 91,0% по состоянию на 1 января 2021 года. Это означает, что 9,0% расчетной базы индекса, то есть 33 организации, на горизонте 2021 года находятся в зоне повышенного риска, пояснили аналитики.

Этот индекс указывает на предполагаемую долю банков, которые не допустят дефолта в ближайший год. Аналитики полагают, что здоровье банковского сектора будет укрепляться, но высоких темпов роста не будет из-за весомой доли проблемных игроков и медленного восстановления рынка.

Последствия пандемии и новые негативные тренды, например, снятие населением средств со срочных вкладов, не дают сектору вернуться на докризисную траекторию развития.

За 2020 год 16 кредитных организаций покинули рынок по регуляторным основаниям (минус 43% к 2019 году), ещё девять добровольно аннулировали лицензию, а 13 прекратили деятельность после реорганизаций.