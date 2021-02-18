Москва, , 11:41 — REGNUM Глобальная пандемия коронавируса не закончится в 2021 году. Об этом 18 февраля заявила директор института исследований международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Виктория Перская на конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Пандемия останется. Будет меняться конфигурация глобального производственного цикла», — сказала Перская.

По её словам, на данный момент в мире среди стран формируются предпосылки переноса ключевых сегментов экономики на свою территорию или на территорию соседних стран для обеспечения стабильных поставок продукции.

«Цепочки поставок будут регионализироваться. Этот процесс пошел очень быстро с середины 2020 года», — заявила Перская.

Читайте ранее в этом сюжете: На дополнительный налог согласны 60% жителей РФ — опрос

Читайте развитие сюжета: Экономист спрогнозировала последствия массовой потери рабочих мест