Казань, , 12:07 — REGNUM Стоимость проезда в Казани в наземном общественном транспорте подорожает при оплате наличными средствами. Соответствующее постановление одобрено госкомитетом РТ по тарифам.

С какой именно даты подорожает проезд, не уточняется, сказано лишь, что решение вступает в силу спустя 10 дней после опубликования постановления на официальном сайте правововй информации минюста РТ.

Согласно утвержденному документу, стоимость проезда в трамваях, автобусах и троллейбусах в Казани вырастет при приобретении билета в салоне транспортного средства за наличный расчет до 35 рублей, безналичная оплата не изменится и составит 30 рублей.

Ранее ассоциация автотранспортных предприятий РТ выдвигала предложение установить оплату за наличный расчет при проезде в общественном транспорте в размере 35 рублей.

ИА REGNUM напоминает, до 25 рублей подорожал проезд в автобусах и троллейбусах в городах Альметьевске, Набережные Челны и Нижнекамске осенью 2020 года.

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