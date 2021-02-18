Москва, , 11:28 — REGNUM Арбитраж Московской области 9 марта 2021 года начнёт рассматривать банкротный иск новосибирского института авиации к частной авиакомпании «Авиатест», передаёт ИА REGNUM.

Иск о несостоятельности от ФГУП «Сибирский научно-исследовательский институт авиации им. С. А. Чаплыгина» поступил в суд ещё 3 февраля 2021 года. Дело принял к производству судья Голубков.

В качестве основания подачи иска к ООО «Авиакомпания «Авиатест» государственный институт называет долг в размере 2 313 638,34 рубля.

«В качестве саморегулируемой организации, из числа которой должен быть утверждён арбитражный управляющий, заявитель указал МСОПАУ», — отметил судья.

Подаче банкротного иска предшествовали восемь финансовых претензий от института, поданных к «Авиатесту» в 2019 году. По некоторым делам были заключены мировые соглашения, а ряд исков удовлетворены.

По данным ЕГРЮЛ, авиакомпания была учреждена в феврале 2016 года в Жуковском. Основной вид деятельности — авиаперевозки, которые не подчиняются расписанию. Директор и владелец 60% доли в ООО — Александр Кузнецов. Оставшиеся 40% принадлежат новосибирскому ЗАО «Промышленно-финансовая компания «Авиаспецснабконтроль» (аренда и лизинг воздушных судов и авиационного оборудования). Последнее появилось в списке владельцев в июле 2020 года.